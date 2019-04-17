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В Тульской области отремонтируют участок трассы «Дон»

В Тульской области отремонтируют участок трассы «Дон»

Работы будут оплачены из средств федерального бюджета.

Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на капитальный ремонт участка трассы М-4 «Дон» в Ефремовском районе Тульской области, протяженностью 23,4 км.

Работы по капитальному ремонту пройдут в обход Ефремова – на альтернативном направлении платного участка трассы. За четыре этапа планируется отремонтировать участки дороги второй и третьей категории с расчетной скоростью движения 120 и 100 км/ч соответственно, а также участок основной улицы сельского поселения.

Во время ремонта будут восстановлены водопропускные трубы, отремонтированы примыкания, проведен капитальный ремонт площадки отдыха, размещены локальные очистные сооружения и обустроено электроосвещение участков дороги в районе остановочных площадок.

Четыре из семнадцати действующих автобусных остановок будут перенесены и переустроены. Также будут созданы условия для доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Ремонт проведут за счет средств федерального бюджета.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:28 0
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