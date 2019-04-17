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Какие улицы Тулы обесточат 18 апреля

Какие улицы Тулы обесточат 18 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ложевая, 140,
  • ул. М. Тореза, 9, 7, 9, 12, 16, 20,
  • ул. Братьев Жабровых, 5, 12,
  • ул. Революции, 16,
  • ул. Фрунзе, 15, 24, 20, 22,
  • ул. Первомайская, 30, 32,
  • ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Кирова, 1-5,
  • ул. Скуратовская, 108, 123, 139, 121, 119, 125, 135, 133, 137, 115, 117, 141,
  • ул. Калинина, 1-Б,
  • пер. Пушкинский, 1-9,
  • ул. Жданова, 1-10,
  • пер. Лермонтовский, 2,
  • ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1-4,
  • ул. Менделеева, 1, 2,
  • п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-39,
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
  • ул. Ракетная, 7-а, 12,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • п. Лихвинский: 2-й Лихвинский пос., 27-40,
  • 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
  • 11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),
  • 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),
  • 7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-28,
  • пр-д Новорабочий, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 1-11, 13-26, 40-50,
  • ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +2
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