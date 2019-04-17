Какие улицы Тулы обесточат 18 апреля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Ложевая, 140,
- ул. М. Тореза, 9, 7, 9, 12, 16, 20,
- ул. Братьев Жабровых, 5, 12,
- ул. Революции, 16,
- ул. Фрунзе, 15, 24, 20, 22,
- ул. Первомайская, 30, 32,
- ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.),
- п. Менделеевский: ул. Кирова, 1-5,
- ул. Скуратовская, 108, 123, 139, 121, 119, 125, 135, 133, 137, 115, 117, 141,
- ул. Калинина, 1-Б,
- пер. Пушкинский, 1-9,
- ул. Жданова, 1-10,
- пер. Лермонтовский, 2,
- ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1-4,
- ул. Менделеева, 1, 2,
- п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
- ул. Ракетная, 7-а, 12,
- ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
- п. Лихвинский: 2-й Лихвинский пос., 27-40,
- 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
- 11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),
- 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),
- 7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-28,
- пр-д Новорабочий, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 1-11, 13-26, 40-50,
- ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
- 1-й Лихвинский пр-д, 30.
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