Тульских гаишников, помогавших водителям в снегопад, поощрят

Кадр из видео.

Инспекторы ГИБДД вытащили из снежного плена не одну машину.

В соцсетях туляки опубликовали видео, как во время сильного снегопада 14 апреля сотрудники ГИБДД помогали застрявшим в снегу автомобилистам. Инцидент случился вблизи деревни Большая Еловая. Видеозапись вызвала общественный резонанс.



Видео из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что начальник ведомства принял решение поощрить инспекторов ГИБДД — героев ролика.

– Воскресным вечером во время сильнейшего снегопада старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Роман Куприянов и инспектор ДПС лейтенант полиции Дмитрий Зубков оказывали помощь автолюбителям, передвигавшимся на летней резине. Транспортные средства, оказавшиеся в снежном плену, не могли преодолеть подъемы вблизи деревни Большая Еловая Большой Тулы, и полицейские помогали водителям, выталкивая автомобили, — сообщили в пресс-службе.

Сколько именно машин сотрудникам ГИБДД пришлось вытолкнуть из сугробов, сказать сложно. Наверняка и сами инспекторы сбились со счету.