В Тульской области снизилось число отравлений от алкоголя

По результатам токсикологического мониторинга, в 1-м квартале 2019 года в Тульской области отмечается снижение числа отравлений спиртосодержащей жидкостью. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года — на 26%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.

Напомним, постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 г. №1505 «Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции» установлен запрет:

на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции;

на розничную продажу спиртосодержащей продукции в организациях общественного питания.

Установленные запреты не распространяются на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, а также непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств.