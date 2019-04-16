В Туле приводят в порядок ливневую канализацию: список адресов

По информации пресс-службы администрации Тулы.

В этом году будут отремонтированы 17 участков на 19 млн рублей.

В областном центре проводится большая работа по приведению в порядок ливневой канализации, что поможет избежать подтопления городских улиц во время обильных осадков.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Борисов:

Дмитрий Борисов – Под городом проходит 120 километров ливневой канализации. На ней расположено более 2,5 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев. В последние два года предпринимаются серьезные меры по их содержанию. В прошлом году закуплена каналопромывочная машина. С ее помощью были промыты 12 км ливневой канализации, прочищены 600 колодцев. Это около 10% от всего хозяйства. Организована работа бригады городского сервисного центра, которая занимается подъемом колодцев, дождеприемных решеток.

Сегодня работа по подъему дождеприемной решетки проводилась на пересечении ул. Советской и Ф. Энгельса.

где починят ливневку?

В этом году будет проведен ремонт и восстановление ливневой канализации на 17 участках.

Один контракт на сумму 19 миллионов рублей заключен с подрядной организацией ООО «ТулаВодосток». В его рамках в текущем году ливневую канализацию приведут в порядок по 16 адресам:

пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской,

вдоль д. № 2 по ул. Пушкина до д. № 1 по ул. Луговой в п. Косая Гора,

пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская Плотина,

пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейной,

пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,

пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,

пересечение ул. Мосина и ул. Советской,

на пр. Ленина в районе д. № 86,

по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),

по ул. Оружейной (от д. № 23 до д. № 15 корп. 1),

по ул. Плеханова от ул. Осташева,

по ул. Скуратовской, поворот на п. Новоскуратово,

по ул. Транспортной в п. Южный мкрн. Скуратово,

по Московскому шоссе в районе д. № 60,

по ул. Горской в д. Барсуки,

на ул. 4-я Горельская.

Еще один муниципальный контракт на восстановление ливневки по ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе) заключен с подрядной организацией ООО «Тандем Строй». Сумма контракта — более 11 миллионов рублей.

какие участки уже в работе

В настоящий момент завершены работы на объекте, расположенном на пересечении улиц К. Маркса и Демидовская Плотина. Произведена замена участка водопропускных труб (12 м) и промывка трубопровода.

Ведутся работы на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева. На указанном участке производятся работы по устройству смотровых колодцев и водоотводных труб диаметром 500 мм. По окончании данных работ подрядная организация приступит к участку на пересечении ул. Кауля и Новомосковской. Там будет выполнен ремонт дождеприемных колодцев и произведено устройство 30 м водопропускных труб.