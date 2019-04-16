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В школах Тульской области продолжаются «Уроки цифры»
По информации пресс-службы правительства Тульской области.

В школах Тульской области продолжаются «Уроки цифры»

В Тульской области в третий раз проходит Всероссийский образовательный проект «Урок цифры».

15 апреля урок в МБОУ «Центр образования № 20» посетила заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук. Она отметила, что этот урок посвящен теме проектного управления. По словам Елены Казмерчук, данная тема поднимается не случайно. В современном мире, когда все области экономики развиваются благодаря цифровым технологиям, очень важно иметь не только профессиональные навыки, но и навыки управления и системного мышления.

Поэтому для проведения «Урока цифры» в качестве учителей приглашены директора таких успешных компаний, как «Диал», «Текарт», «Софтэксперт», а также менеджеры АО «Корпорация развития Тульской области».

«Уверена, что школьникам понравится этот урок, когда теоретическая часть будет не только рассказана, но и представлена на опыте практических примеров и реальных проектов», — сказала Елена Казмерчук.

На уроке ребята смогут узнать, что такое проектная деятельность, какими признаками обладают проекты, и в чем их специфика в области информационных технологий.

Урок раскроет механизм управления командой и важность роли руководителя проекта, познакомит школьников с двумя подходами к управлению проектами: классическим методом «Водопад» и современным подходом «Аджайл» (Agile).

На онлайн-тренажере они попробуют руководить проектом онлайн, используя изученные подходы.

Напомним, что в регионе «Уроки цифры» проводятся раз в месяц с декабря 2018 года по май 2019-го. Их цель — развитие ключевых навыков в таких областях цифровой экономики, как искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в Интернете. Эти направления соответствуют приоритетам федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

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