В Тульской области на трассе «Дон» на ходу загорелась фура

Кадр из видео.

К счастью, никто не пострадал.

Вечером 16 апреля примерно в 19.00 на 199-м км трассы М-4 «Дон» в Тульской области на ходу загорелась фура «Вольво». Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Кадры серьезного пожара появились в группе ВКонтакте «Тула жесть».

По предварительным данным, причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, при пожаре никто не пострадал. Подробности происшествия выясняются.