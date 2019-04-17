Кадр из видео.
В Тульской области на трассе «Дон» на ходу загорелась фура
К счастью, никто не пострадал.
Вечером 16 апреля примерно в 19.00 на 199-м км трассы М-4 «Дон» в Тульской области на ходу загорелась фура «Вольво». Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Кадры серьезного пожара появились в группе ВКонтакте «Тула жесть».
По предварительным данным, причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, при пожаре никто не пострадал. Подробности происшествия выясняются.
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