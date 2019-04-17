новости
новости
Регистрация
В Тульской области на трассе «Дон» на ходу загорелась фура
Кадр из видео.

В Тульской области на трассе «Дон» на ходу загорелась фура

К счастью, никто не пострадал.

Вечером 16 апреля примерно в 19.00 на 199-м км трассы М-4 «Дон» в Тульской области на ходу загорелась фура «Вольво». Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Кадры серьезного пожара появились в группе ВКонтакте «Тула жесть».

По предварительным данным, причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, при пожаре никто не пострадал. Подробности происшествия выясняются.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:59 +1
Другие статьи по темам
Событие
сгорела фура
Место
Тульская область
Прочее
загорелась фурапожар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В школах Тульской области продолжаются «Уроки цифры»
В школах Тульской области продолжаются «Уроки цифры»
Поликлиника на ладони доступна для туляков с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
Поликлиника на ладони доступна для туляков с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.