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Туляков приглашают на день открытых дверей в детскую поликлинику на ул. Мира

Туляков приглашают на день открытых дверей в детскую поликлинику на ул. Мира

Врачи обследуют детей, которым необходимо пройти профилактический осмотр перед школой или детским садом.

17 апреля с 9.00 до 14.00 в детской поликлинике Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина (ул. Мира, 11) пройдет день открытых дверей. Врачи проведут обследование детей, которым необходимо пройти профилактический осмотр перед школой или детским садом. 

Прием проведут отоларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, психиатр и невролог.

Кроме того, можно будет сдать необходимые анализы, провести ЭКГ и УЗИ-диагностику.

Предварительной записи не понадобится, в день приема будет вестись электронная запись через инфомат. Осмотр организован для детей, прикрепленных к поликлинике. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:48 0
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