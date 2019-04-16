В Узловой открылась Неделя театрального искусства

В театральной неделе принимают участие профессиональные театры Тулы и лучшие любительские коллективы региона.

– Это действительно значимый фестиваль, который дает импульс к развитию и обмену опытом наших любительских театров. В этом году у фестиваля есть особенности. Он проводится в Год театра, и в связи с рядом поручений Губернатора Тульской области по усилению поддержки театрального направления в самых разных формах, он расширил свои границы. В программе мероприятия представление спектаклей двух региональных профессиональных коллективов: ТЮЗа и Новомосковского театра драмы. Кроме того, в рамках фестиваля этого года представители московских театров проведут ряд мастер-классов, чтобы приобщить коллег из региона к современным тенденциям театрального искусства в рамках решения задач национального проекта «Культура», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В день открытия зрители увидели премьерный спектакль Молодежного театра «Мухины именины» по сказке Корнея Чуковского «Муха Цокотуха».



Программа составлена таким образом, чтобы спектакли могли посетить дети и подростки в рамках групп продленного дня.



18 апреля пройдет конкурсный день. Он включен в программу фестиваля с 2017 года. Любительские коллективы из разных районов не только могут показать свои работы, но и принять участие в мастер-классах и услышать мнение жюри, в состав которого войдут театральные режиссеры и артисты из Тулы и Москвы.