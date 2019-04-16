В Туле напротив «Парадиза» загорелся Nissan Qashqai

Фото vk.com/tulazest.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

На момент публикации новости огонь потушен, по предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. ЧП произошло на проспекте Ленина напротив ТЦ «Парадиз».

Возгорание началось в моторном отсеке. Потушить огонь удалось приехавшим вовремя пожарным. Подробная информация уточняется.

Очевидцы выложили фото происшествия в социальные сети.

Фото «Тула Жесть»