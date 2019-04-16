Фото vk.com/tulazest.
В Туле напротив «Парадиза» загорелся Nissan Qashqai
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
На момент публикации новости огонь потушен, по предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. ЧП произошло на проспекте Ленина напротив ТЦ «Парадиз».
Возгорание началось в моторном отсеке. Потушить огонь удалось приехавшим вовремя пожарным. Подробная информация уточняется.
Очевидцы выложили фото происшествия в социальные сети.
Фото «Тула Жесть»
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