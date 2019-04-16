Семья Самохиных из Богородицка: «У нас в квартире предметы двигаются сами! Это нечисть?»

Недавно в одной из богородицких групп в социальной сети было опубликовано необычное видео. Обращаясь к ребенку, женский голос за кадром призывает посмотреть, «что творится», направляя камеру на полку с дезодорантами. И в этот момент неожиданно один из флакончиков немного поворачивается вокруг своей оси. Вроде бы как сам!

30-секундная запись вызвала множество споров и предположений. Часть комментаторов заявила, что это фейк ради славы, обвиняя автора в использовании нитки, лески или магнита. Другие же рекомендовали пригласить батюшку, сходить в церковь, а затем обойти квартиру с зажженной свечой и посмотреть, будет ли от нее идти черный дым…

Оказалось, видео действительно снято в Богородицке и у него есть реальный автор. К нему и отправилась «Слобода» с целью выяснить, что же происходит на кадрах и есть ли этому объяснение.

Как рассказал житель Богородицка Сергей Самохин, видео сняла его жена Татьяна. 11 апреля она отвезла дочку на учебу, вернулась с маленьким сыном домой и услышала, как с верхней полки упало семейное фото, а затем раздался тихий звук, словно стоящие на полке флаконы дезодоранта и тюбик с кремом постукивали друг о друга. Женщина взяла лежавший на диване мобильник и стала снимать происходящее.

Сергей Самохин — Это всё реально, никакая не подстава! У нас в квартире это уже не в первый раз, можно сказать, мы даже привыкли, что вещи падают сами по себе. Всё началось пять лет назад, после того как покрестили дочку Диану. Сначала у нас без видимых причин с полки упала статуэтка-ангелочек, которую подарили нам в церкви. От удара у нее отломилось крылышко. Ну а потом пошло-поехало...

По словам Сергея, однажды ночью Диана проснулась с криком «Дюдюка! Дюдюка!». При этом испуганный ребенок показывал в пустой угол квартиры. Когда на следующий день у дочки спросили, что она видела, девочка рассказала, что у «Дюдюки» большой рот и большие глаза.

– А где-то через месяц я нашел в телефоне фотографию, – продолжает Сергей Самохин. – Дочь сделала селфи, а на фоне потолка за ее плечом видно какой-то размытый силуэт.

Семья Самохиных не видит никакого разумного объяснения происходящему. Обычно непонятное случается, когда дома находится супруга Сергея, но пару раз свидетелем странностей был и сам глава семьи.

– Как-то со шкафа упали таблетки, но я, как всегда, решил, что это проделки кошки, – улыбается мужчина. – Но у нас много вещей «летает» и падает. Одному батюшке показали фото, где за плечом дочки «Дюдюка», и он сказал: «Ну, нечисть...» Вообще мы все крещеные, верующие и в церковь по этому поводу ходили.

По словам Самохиных, «чудеса» в квартире не причиняют вреда Сергею и детям. А вот у Татьяны, бывает, неизвестно откуда на теле появляются синяки. А однажды она проснулась от ощущения, что кто-то сдавил ей грудную клетку и не дает дышать!

Татьяна Самохина – Спала и чую, что не могу проснуться. То есть проснулась, а открыть глаза не могу. Как будто кто-то грудь сдавил, и я не могу ни пошевелиться, ни закричать – ничего. Начала молитву «Отче наш» читать, и мне легче, легче, а потом отпустило, я глаза открыла и проснулась...

Интересно, что в квартире живут кошка с собакой и по их поведению нельзя сказать, что их что-то пугает или беспокоит. А ведь бытует мнение, что животные особенно чувствительны к таким вещам. Да и в присутствии корреспондента «Слободы» в квартире ничего самостоятельно не передвигалось. Но разобраться, как было бы можно заставить двигаться запечатленный на видео предмет, так и не получилось: емкость не магнитится, а для варианта с леской или ниткой флакон слишком уж ровно поворачивается на месте.

Как бы то ни было, но выход семья Самохиных видит только в одном – переезжать из квартиры. Поэтому Сергей в свободное от работы время находит возможность заниматься строительством частного дома.