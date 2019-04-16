Что происходит с тульским общественным транспортом: ответ чиновников

Фото из архива Myslo.

В своей статье пользователь обозначил сразу несколько важных и острых вопросов о тульском транспорте, его проблемах и путях их решения. Блог не прошел незамеченным: сегодня в редакцию Myslo пришел официальный ответ от администрации Тулы. Публикуем проблемы и ответы власти.

«Существует множество нареканий к работе городского транспорта, но сегодня хочу рассказать о тех, что реально существуют и которые не особенно спешат решать даже при наличии ресурсов на это», — пишет блогер.

Первая проблема «Первая проблема связана с расписаниями, и касается она того, что дублирующие маршруты идут часто друг за другом, примерами такого являются 38 автобус и 5 троллейбус, 6 троллейбус, 36 и 36А автобусы, а также 18, 28, 3 (от Зеленстроя до «Лагуны»), 1 и 2 троллейбусы и так далее. Трассы этих маршрутов дублируются на большей части, особенно заметен эффект этих расписаний на 3 и 18 маршрутах, с которыми можно ознакомиться по ссылкам ниже, а также с расписаниями других маршрутов на сайте «Тулгорэлектротранса». Расписание автобуса № 3

Расписание автобуса № 18 Уже с первых рейсов идет дублирование и прибытие на педуниверситет одновременно в 6.32, и дальше они следуют просто друг за другом, следующее дублирование практически минута в минуту в 7.33, далее в 8 утра и так далее. Т. е. расписание составлено таким образом, что автобусы в одном направлении следуют друг за другом, а потом нет ничего, и эта история повторяется на многих маршрутах». Ответ администрации: Расписание движения муниципального транспорта разработано исходя из протяженности маршрута, количества работающего на маршруте транспорта и средней скорости движения на маршруте. На скорость движения влияют сразу несколько факторов: вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус), схема маршрута и временные зоны (в настоящее время для автобусных маршрутов существует 5 временных зон с разным временем прохождения рейса). Кроме того, фактическая потребность пассажиров во времени прибытия/отправления от остановочного пункта обусловлена временем начала и окончания работы больниц, школ, организаций и предприятий города. Таким образом, при учете потребностей пассажиров полная раздвижка расписания движения маршрутов в течение дня невозможна. Одновременно средний интервал движения автобусов маршрутов №3 «Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище» — 9 минут, 18 «ул. Генерала Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)» — 7 минут. В результате малого интервала движения данных маршрутов допускается пересечение отдельных рейсов. Дополнительно считаем необходимым рассмотрение вопроса дублирования схем и расписания движения маршрутами коммерческих перевозчиков, что в большей степени приводит к непропорциональному движению транспорта в течение всего дня. Вторая проблема «Это скорее не проблема, а серия вопросов, и заключается эта серия в появлении частного перевозчика на 18-м маршруте автобуса, о котором толком ни от администрации города, ни от «Тулгорэлектротранса» не слышно, как можно заметить, появились вот такие новые ПАЗики по маршруту. Но перевозчик не «Тулгорэлектротранс», а в какой-то новости промелькнуло, что на маршрут привлечен сторонний перевозчик. И как выяснилось, это ООО « Тульская ТК » . И тут возникает несколько вопросов: Так как тариф регулируемый, должны действовать проездные, бесконтактная оплата (согласно реестру) действует ли это все? Если город или «Тулгорэлектротранс» (увы, информации по этому в открытом доступе не обнаружил) платит средства за льготников, то неужели частной компании проще найти водителя, чем муниципальному так еще и возить льготников? Вопрос следующий: на каком основании был привлечен сторонний перевозчик? Конкурсов опять же в открытом доступе по 18-му маршруту не было, следовательно, скорее всего, платит деньги за перевозку «Тулгорэлектротранс», зная, что частные предприятия в 0 или в убыток работать не будут. Выводы напрашиваются сами собой. Согласное реестру маршрутов, на 18-м автобусном маршруте на всех автобусах должно быть наличие низкого пола, чего в автобусах марки ПАЗ 4234 и 3234 нет, но также есть автобус марки ПАЗ «Вектор Некст», на котором имеется низкий пол, но он один, и, следовательно, условия контракта не выполняются». Ответ администрации: а) Работа на автобусном маршруте №18 автобусов ООО «Тульская транспортная компания» организована в соответствии с действующим законодательством и позволяет осуществлять безналичную оплату проезда в соответствии с Постановлением администрации города Тулы от 06.11.2014 N 3662 «О введении на территории муниципального образования город Тула электронных проездных билетов» с предоставлением льгот. б) Предприятием активно проводится работа по привлечению водительского состава. Разработана мотивационная программа по бесплатному обучению водителей автобусов, трамваев, троллейбусов с последующим трудоустройством и выплатой стипендии на период обучения, с апреля текущего года увеличена заработная плата водителям. в) В целях повышения качества транспортного обслуживания, обеспечения жителей города транспортным сообщением по маршруту №18 (и отсутствием возможности осуществлять выпуск автобусов по маршруту №18 у предприятия МКП «Тулгорэлектротранс») заключен договор с подрядной организацией, направленный на увеличение количества единиц транспорта по автобусному маршруту №18. г) Контроль за соответствием характеристик транспортного средства характеристикам, указанным в карте маршрута, осуществляет управление государственного автодорожного надзора по Тульской области. Третья проблема «Актуальна еще с 2015 года, и это — вход через переднюю дверь. В том же 2015 году нам обещали некие турникеты или валидаторы, ссылаясь на то, что оплата водителю — временная мера. Но на дворе уже 2019-й, а воз и ныне там. Какие плюсы у входа через первую дверь: все пассажиры оплачивают проезд; снижение затрат на кондукторов. А минусы: снижение скорости посадки и высадки, снижение средней скорости движения; снижение числа пассажиров, предпочитающих данный вид транспорта; снижение безопасности движения».

Ответ администрации:

Система входа через переднюю дверь не нарушает требований законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров. На маршрутах с увеличенным пассажиропотоком привлекаются к работе кондукторы.

Четвертая проблема

«Эта проблема появилась недавно и связана она с 3-м маршрутом автобуса, который является кольцевым и теперь имеет двойную оплату. В связи с этим потерялся пассажиропоток, ехавший через Восточный обвод (довольно много людей ездит от «Макси» на «Педуниверситет», от «Океана» до «Педа»). Начальство ссылается на то, что невозможно контролировать тех, кто едет более кольца. Есть предложение (было бы желание).

Для безнала: тут всё просто. В билете, который мы оплачиваем по безналу, выдается время пробитого билета, исходя из расписания (а контролеры владеют данной информацией) можно выявить, кто уже едет больше, чем кольцо.



Для наличных: тут тоже не всё так сложно. Билеты записываются на конечной, до какого билета было продано кондуктором. Т. е. исходя из этого, можно определить, если этот билет не входит в рейс до конечной и рейс на момент захода контролеров, следовательно, пассажир едет больше кольца.



И в дополнение к 3-му маршруту: какая религия запрещает сделать остановку автобусу 3-го маршрута у гипермаркета „Глобус“ или даже заезд к нему, который возможно сделать?»

Ответ администрации:

Оплата проезда в автобусах, работающих по маршруту №3, не является двойной и не отличается от оплаты проезда в любом другом муниципальном транспорте.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» маршрут регулярных перевозок — это предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке.

Автобусный маршрут №3 «Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище» является кольцевым (имеет одну конечную остановку), и в соответствии со схемой движения его конечной остановкой является остановка «Суворовское училище». На указанной остановке организованы обеды и межрейсовые отстои автобусов. Рейс автобусного маршрута №3 начинается на остановке «Суворовское училище» и заканчивается на ней же.

При следовании от любой остановки маршрута текущий рейс маршрута заканчивается на остановке «Суворовское училище», соответственно, пассажир должен покинуть транспортное средство.

При необходимости продолжить движение пассажир осуществляет посадку в автобус, следующий от остановки «Суворовское училище», и, соответственно, оплачивает проезд.

Пятая проблема

«В новостях про повышение зарплаты водителям городского транспорта было сказано, что под эти цели предприятие берет кредит. И тут возникает вопрос: насколько эффективна данная мера? Каким образом предприятие его планирует выплачивать в дальнейшем?»

Ответ администрации:

Кредитование предприятия является внутренним вопросом предприятия и не подлежит публичному обсуждению.