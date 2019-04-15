В Туле мужчина угнал такси во время поездки

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В полицию обратился таксист из Тулы, у которого угнали автомобиль. Мужчина рассказал, что ночью он перевозил клиента – представителя цыганского этноса. По его словам, после перемещений по городу, уже в утренние часы, находясь в Скуратовском микрорайоне, водитель на непродолжительное время покинул салон «Шкоды Октавия».

Пассажир решил воспользоваться тем, что остался один в машине, и уехал за рулем самостоятельно, не дожидаясь владельца.

Потерпевший сразу же обратился в полицию.

- В салоне автомобиля оставались мобильные устройства с установленным приложением, позволяющим отслеживать перемещение такси. Кроме того, полицейские незамедлительно проверили записи городских камер видеонаблюдения, чтобы убедиться в правильности передаваемой мобильным приложением информации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Спустя некоторое время автомобиль и водитель были обнаружены около магазина. Подозреваемый в угоне представитель цыганского этноса задержан. 22-летний неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.