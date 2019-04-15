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Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL

Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL

Tele2 приглашает поклонников вселенной MARVEL на закрытый показ блокбастера «Мстители: Финал».

Чтобы увидеть долгожданный релиз 29 апреля, нужно пройти тест на сайте. Принять участие в конкурсе могут не только клиенты Tele2, но и абоненты других операторов.

Tele2 предоставит всем уникальную возможность погрузиться в киновселенную MARVEL: увидеть блокбастер одним из первых сможет любой желающий, а не только абонент Tele2. Для получения билетов на закрытый показ нужно до 26 апреля пройти тест на сайте конкурса и набрать как можно больше баллов за правильные ответы о вселенной MARVEL.

Поклонников супергероев, показавших лучшие результаты, оператор пригласит на закрытый показ блокбастера MARVEL «Мстители: Финал».

Сеанс состоится 29 апреля в 00:10 в кинотеатре «Киносити» в ТЦ «Гостиный двор».

Гости получат бесплатный попкорн, напитки и смогут сделать фото в креативной фотозоне.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2.

- Следуя стратегии «Другие правила», мы поддерживаем стиль жизни и увлечения наших клиентов. В прошлом году мы убедились, что многие из них — поклонники киновселенной MARVEL. Однако мы понимаем, что немало ее любителей и среди клиентов других операторов. Tele2 не делит абонентов на своих и чужих — мы объединяем фанатов всемирно известной вселенной комиксов и блокбастеров. На этот раз оператор дает возможность настоящим знатокам MARVEL первыми увидеть продолжение приключений любимых супергероев на специальном закрытом показе.

Tele2 второй год поддерживает выход в прокат фильма о команде Мстителей. В 2018 году в преддверии премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» оператор запустил рекламную кампанию. В ней Tele2 представила новый для российского телеком-рынка образ суперабонента. На его создание оператора вдохновила героическая тематика всемирно известных комиксов и долгожданный релиз блокбастера MARVEL.

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ТРЦ Гостиный двор
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