Фото Алексея Пирязева.
В Туле на улице Рязанской рухнул автокран
ЧП случилось днем 15 апреля напротив дома №7 по ул. Рязанской.
Автокран на базе КамАЗа рухнул на бок на обочине. О причинах происшествия пока неизвестно. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Водителя рядом с перевернувшейся машиной нет.
Подробную информацию уточняют в региональном ГИБДД. Новость дополняется.
Напомним, вчера, 14 апреля на строительной площадке моста через реку Дон в Донском произошло ЧП. При монтаже одного из пролетов строящегося моста произошел срыв пролёта в реку.
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