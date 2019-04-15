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В Туле на улице Рязанской рухнул автокран
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на улице Рязанской рухнул автокран

ЧП случилось днем 15 апреля напротив дома №7 по ул. Рязанской.

Автокран на базе КамАЗа рухнул на бок на обочине. О причинах происшествия пока неизвестно. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Водителя рядом с перевернувшейся машиной нет.

Подробную информацию уточняют в региональном ГИБДД. Новость дополняется.

 

Напомним, вчера, 14 апреля на строительной площадке моста через реку Дон в Донском произошло ЧП. При монтаже одного из пролетов строящегося моста произошел срыв пролёта в реку.

 

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Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 1
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 2
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 3
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 4
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 5
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 6
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 7
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 8
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 9
Рухнул кран на ул. Рязанской, 15.04.19, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:59 +3
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