В Туле на улице Рязанской рухнул автокран

Фото Алексея Пирязева.

Автокран на базе КамАЗа рухнул на бок на обочине. О причинах происшествия пока неизвестно. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Водителя рядом с перевернувшейся машиной нет.

Подробную информацию уточняют в региональном ГИБДД. Новость дополняется.

Напомним, вчера, 14 апреля на строительной площадке моста через реку Дон в Донском произошло ЧП. При монтаже одного из пролетов строящегося моста произошел срыв пролёта в реку.