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Грипп уходит: в Тульской области за неделю заболели 5175 человек
Фото из архива Myslo.

Грипп уходит: в Тульской области за неделю заболели 5175 человек

Это почти вполовину ниже эпидпорога. Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ закончился.

Как сообщает Роспотребнадзор по Тульской области, с 8 по 14 апреля 2019 года в Тульской области зарегистрировано 5175 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 45,1% и выше заболеваемости предыдущей недели на 16%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порога.

В Туле за неделю зарегистрировано 2224 случая заболеваний, что ниже порога на 30,9% и выше предыдущей недели на 16%. В разрезе всех возрастных групп заболеваемость ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37−33−25, 37−07−06.

 

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