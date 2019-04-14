В воскресенье в Тульской области возможен мокрый снег

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в воскресенье, 14 апреля, на территории Тульской области ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде мокрого снега, или дождя) (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 10 мм). Ночью и утром местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью -3…+2оС и днем +1…+6оС. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000м