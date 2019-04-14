новости
новости
Регистрация
В воскресенье в Тульской области возможен мокрый снег
Фото by Ilona Ilyes from Pixabay

В воскресенье в Тульской области возможен мокрый снег

Ночью и утром местами на дорогах гололедица.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в воскресенье, 14 апреля, на территории Тульской области ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде мокрого снега, или дождя) (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 10 мм). Ночью и утром местами на дорогах гололедица.
 
Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью -3…+2оС и днем +1…+6оС. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000м
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:12 +6
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тульской областипогода в Туле
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за апрельского снега коммунальщикам пришлось снова применять реагенты
Из-за апрельского снега коммунальщикам пришлось снова применять реагенты
Жесткая авария на проспекте Ленина в Туле: водитель скончался до приезда скорой
Жесткая авария на проспекте Ленина в Туле: водитель скончался до приезда скорой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.