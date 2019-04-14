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Жесткая авария на проспекте Ленина в Туле: водитель скончался до приезда скорой
Фото Сергея Старикова.

Жесткая авария на проспекте Ленина в Туле: водитель скончался до приезда скорой

13 апреля около 23.20 на пересечении улицы Мира и проспекта Ленина столкнулись ВАЗ-2114 и Mercedes.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, по предварительной информации, ВАЗ-2114 выезжал с улицы Мира на проспект Ленина и в него на полном ходу влетел Mercedes. По словам очевидцев, от удара водитель отечественной легковушки вылетел через лобовое стекло. Он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Водитель автомобиля Mercedes и его пассажирка получили травмы, их госпитализировали. По предварительной информации, после столкновения иномарку выбросило на обочину, где она сбила светофор и проскользила по газону около 10 метров.

Очевидцы пояснили приехавшим на место сотрудникам ГИБДД, что ВАЗ выехал на проспект на запрещающий сигнал светофора. Так ли это, предстоит установить следствию.

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ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 1
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 2
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 3
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 4
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 5
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 6
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 7
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 8
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 9
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 10
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 11
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 12
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 13
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 14
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 15
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 16
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 17
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 18
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 19
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 20
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 21
ДТП пр.Ленина-ул.Мира 13.04.19, Фото: 22
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 00:16 +1
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