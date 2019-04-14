Семье погибшего в Тульской области лейтенанта полиции вручили ключи от автомобиля

Вручение состоялось в рамках XIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении.

Как сообщает МВД России, в столице прошел XIII Международный турнир по дзюдо. В церемонии открытия турнира принял участие статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Он передал приветственные слова Президента РФ Владимира Путина и вручил ключи от новых автомобилей семьям погибших сотрудников органов внутренних дел лейтенанта полиции Игоря Чапкина и старшего сержанта милиции Александра Ивлеева.

Наш земляк лейтенант полиции Игорь Чапкин погиб при исполнении 17 июня 2018 года. В ту ночь инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД с коллегой нес службу на автомобиле «Лада Гранта» на трассе М-2 «Крым» и попали в жесткое ДТП. Виновник получил срок.

Как следует из приговора суда, мужчина ехал за рулем «Рено Дастер» по автодороге М-2 в Чернском районе со стороны Орла в Москву. На 267-м км трассы водитель выехал на встречку и столкнулся с полицейским автомобилем. Инспектор ДПС Игорь Чапкин от полученных травм скончался на месте, еще один полицейский получил тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы на 2 года 9 месяцев в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

14 апреля на турнире по дзюдо сотрудники полиции почтили память погибшего, возложив венки к памятнику «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади в Москве.

К слову, сборная МВД стала призером турнира. За призовые места боролись участники 14 команд, представляющие МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардию, ФНС, ФСИН, ФСО, а также силовые структуры Австрии, Греции, Беларуси, Литвы, Чехии и Японии.