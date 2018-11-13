В Тульской области в аварии погиб сотрудник ДПС: виновник получил срок

Фото СК РФ по Тульской области.

Чернский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю Орла. Он признан виновным в ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд установил, что 17 июня 2018 года в период с 2.30 до 2.50 мужчина ехал за рулем своего автомобиля «Рено Дастер» по автодороге М-2 «Крым» со стороны Орла в Москву.

– На 267-м км трассы в Чернском районе водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не принял мер к снижению скорости автомобиля, выехал на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта» под управлением лейтенанта полиции — инспектора ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инспектор ДПС от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один полицейский, пассажир «Лады», получил тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного разбирательства осужденным возмещен потерпевшим материальный и моральный вред.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года 9 месяцев в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.