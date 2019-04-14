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Какая погода ждет туляков 15 апреля
Фото Алексея Пирязева.

Какая погода ждет туляков 15 апреля

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, 15 апреля в Тульской области облачно с прояснениями.

Ночью небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки выпадет до 6 мм осадков).

Ветер северо-восточный 6−11 м/с.

Температура воздуха по области ночью −2…+3°С, днём +6…+11°С.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 07:08 +2
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