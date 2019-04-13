Сколько заработали тульские депутаты Госдумы в прошлом году

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Народные избранники отчитались об имуществе и доходах в 2018 году. Сведения опубликованы на сайте duma.gov.ru.

Самым богатым из представителей Тульской области оказался член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Государственной Думы Николай Петрунин. Его доход за прошлый год составил 13,3 млн, а у жены - 11,2 млн рублей.

Николай Юрьевич задекларировал квартиру площадью 58,5 кв. м., земельный участок (1340 кв.м.) и снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650EFI. Жене принадлежит квартира площадью 66,7 кв.м. Кроме того, в безвозмездном пользовании у супругов и трех их детей есть квартира площадью 185,3 кв. м.

Член комитетa Государственной Думы, депутат от «Единой России» Наталия Пилюс заработала в прошлом году 9,2 млн рублей. У нее в собственности две квартиры - площадью 52 кв. м. и 147,9 кв. м. Еще одну квартиру (60,9 кв.м.) она снимает на время депутатских полномочий в Госдуме.

Член комитетa Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба отчитался о доходе в 5,9 млн. рублей. У него есть земельный участок для эксплуатации нежилого здания площадью 1445 кв. м. и нежилое помещение площадью 234,4 кв. м. В безвозмездном пользовании у Виктора Дзюбы земельный участок площадью 1881 кв. м, жилой дом (151 кв. м) и квартирой на время полномочий депутата Госдумы площадью 56,7 кв. м. Его несовершеннолетний ребенок безвозмездно пользуется квартирой 97,3 кв.м.

На предпоследнем месте - заместитель председателя комитета Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Афонский. Он задекларировал годовой доход в размере 4,8 млн рублей, земельный участок площадью 865 кв. м., жилой дом (230 кв.м.) и 2/3 квартиры площадью 132,3 кв.м. На время своих полномочий он вместе с женой и ребенком снимает квартиру площадь 117,8 кв.м. Передвигается Владимир Афонский на автомобиле Hyundai Genesis.

Его жена заработала 651 тыс. рублей. У нее вместе с ребенком есть квартира площадью 102,6 кв. м., 1/2 нежилого помещения площадью 1219,4 кв. м. и автомобиль BMW X3 xDrive 201.

Самым «бедным» представителем от Тульской области в этом году стал член комитетa Государственной Думы, представитель КПРФ Олег Лебедев. Он заработал в прошлом году 4,6 млн. рублей, его жена - 397 тыс. У Олега Лебедева и его ребенка по 1/8 доле квартиры площадью 32,2 кв. м. а у супруги квартира площадью 66,5 кв.м. В безвозмездном пользовании у семьи три квартиры: 78,2; 70,6 и 66,5 кв. м. Машина есть только у жены Олега Александровича - Subaru Impreza XV.