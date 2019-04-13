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«Арсенал» — «Урал»: Текстовая трансляция матча
Фото ПФК «Арсенал»

«Арсенал» — «Урал»: Текстовая трансляция матча

13 апреля в Туле канониры проводят домашнюю игру против екатеринбургского «Урала». Болеем за наших вместе с Myslo!

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

0' Антураж перед матчем «Арсенал» — «Урал» в фоторепортаже от пресс-службы тульского клуба:

Галерея
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 1
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 2
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 3
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 4
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 5
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 6
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 7
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 8
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 9
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча. 13.04.2019, Фото: 10
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0' Газон на нашем стадионе отличный, все готово к игре:

0' Развлечемся немного в ожидании игры. Промо сегодняшнего матча «Арсенал» сделал в стиле сериала «Игра престолов», последний сезон которого стартует в этот уик-энд. По этому поводу немного «поругались» в твиттере с «Ростовом», который тоже решил сделать рекламу своей игры в этом же стиле. Но у «Арсенала» все получилось в разы круче и профессиональнее, браво:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, екатеринбуржцы — в белой.

0' Видео о подготовке «Арсенала» к встрече с «Уралом»:

0' Противостояние «Арсенала» и «Урала» никогда не бывает скучным — это соперники доказывали уже неоднократно. В рамках РПЛ команды сыграли семь матчей. Оружейники праздновали победу (2:0) лишь в одном — домашнем, в марте 2017 года, когда дублем отметился Федерико Расич. В этом сезоне «Урал» уже дважды обыграл «Арсенал» — 2:1 дома в чемпионате и 1:0 дома в Кубке России. Будем надеяться, удастся повторить этот успех сегодня, ведь мы все жаждем возмездия за недавний проигрыш в первом матче полуфинала Кубка!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня ровно в 14.00 на Центральном стадионе Тулы прозвучит стартовый свисток на матч канониров против екатеринбургского «Урала». Конечно, хорошо бы поддержать родной клуб на стадионе, но если вдруг вы не попали на игру, то присоединяйтесь к нашей трансляции. Смотрим матч вместе и обсуждаем в комментариях!

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сегодня, в 13:30 +2
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