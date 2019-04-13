Тульский сенатор Дмитрий Савельев заработал за год почти 180 млн рублей

Фото ti71.ru

На сайте Совета Федерации (далее — СФ) опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как следует из документа, член СФ ФС РФ от Тульской области — представитель в СФ ФС РФ от исполнительного органа государственной власти Тульской области, член Президиума Регионального политического совета «Единой России» Дмитрий Савельев заработал в 2018 году 179 млн. 591 тыс. 205 рублей, а его жена — 8 млн. 950 тыс. рублей.

Дмитрий Савельев задекларировал дом в Англии (площадь чуть менее 500 кв. м., находится в общем пользовании с женой и четырьмя детьми), два земельных участка общей площадью 14,5 тыс. кв. м., жилой дом площадью 1321,5 кв. м., гостевой дом (258,7 кв.м.), гараж (191,9 кв.м.), сторожку (25 кв.м.) и участок площадью 3815 кв. м. для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В прошлом году доход Дмитрия Савельева составил 167,1 млн, а его жены — 10,1 млн рублей.

Помимо перечисленного выше в общем пользовании у семьи Савельевых также находится немалое количество различного движимого и недвижимого имущества.

Также Савельев задекларировал четыре автомобиля — два у него в собственности, два — в собственности у супруги. У Дмитрия Владимировича это Maybach 57 и Merсedes-Benz S500 4matic. А у его жены — Porsche Cayenne S и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC.