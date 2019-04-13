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Тульские полицейские задержали подозреваемых в похищении упаковки шоколада
Фото pkdemo.ru

Тульские полицейские задержали подозреваемых в похищении упаковки шоколада

Двое злоумышленников ранее судимы, а третий пока учится.

В дежурную часть ОП «Советский» обратился директор одного из сетевых супермаркетов. Мужчина заявил, что из торгового зала магазина на ул. Гоголевской похитили упаковку шоколада.
 
При просмотре камер видеонаблюдения следственно-оперативная группа выяснила, что преступление совершили трое молодых людей. Вскоре оперативники установили их личности.
 

- Ими оказались нигде не работающие и ранее судимые жители областного центра 2000 и 1999 года рождения и учащийся 2002 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. - Спустя некоторое время они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж». От задержанных получены признательные показания. Похищенный из магазина товар изъят.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:40 0
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