новости
новости
Регистрация
Тульские памятники и скульптуры приведут в порядок до 1 мая
Фото: региональное отделение ОНФ по Тульской области.

Тульские памятники и скульптуры приведут в порядок до 1 мая

Памятник «Исторический центр», кстати, уже очистили от коррозии.

Ранее представители ОНФ провели рейд и осмотрели городские скульптуры Тулы. Оказалось, что под воздействием окружающей среды бронзовые фигуры покрылись налетом зеленого цвета, а значит, началась коррозия.

Активисты направили обращение в городскую администрацию с просьбой обратить внимание на состояние городских скульптур, очистить малые архитектурные формы от зеленого налета.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали Myslo, что на данный момент памятник «Исторический центр» очищен силами главного управления по Советскому территориальному округу.

Остальные указанные в статье памятники приведут в порядок до 1 мая 2019 года. В администрации отметили, что подобные работы в округах проводятся в плановом порядке.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
тульские скульптуры и памятникипамятники приведут в порядок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику
Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»
Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.