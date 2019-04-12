Тульские памятники и скульптуры приведут в порядок до 1 мая

Фото: региональное отделение ОНФ по Тульской области.

Памятник «Исторический центр», кстати, уже очистили от коррозии.

Ранее представители ОНФ провели рейд и осмотрели городские скульптуры Тулы. Оказалось, что под воздействием окружающей среды бронзовые фигуры покрылись налетом зеленого цвета, а значит, началась коррозия.

Активисты направили обращение в городскую администрацию с просьбой обратить внимание на состояние городских скульптур, очистить малые архитектурные формы от зеленого налета.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали Myslo, что на данный момент памятник «Исторический центр» очищен силами главного управления по Советскому территориальному округу.

Остальные указанные в статье памятники приведут в порядок до 1 мая 2019 года. В администрации отметили, что подобные работы в округах проводятся в плановом порядке.