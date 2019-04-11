Тульские памятники и скульптуры покрываются коррозией

Фото: региональное отделение ОНФ по Тульской области

К такому выводу пришли активисты ОНФ и попросили администрацию города принять меры.

Представители Общероссийского Народного Фронта провели рейд и осмотрели городские скульптуры регионального центра. Оказалось, что под воздействием окружающей среды бронзовые фигуры покрылись налетом зеленого цвета, а значит, началась коррозия.

Активисты направили обращение в администрацию Тулы с просьбой обратить внимание на состояние городских скульптур, очистить малые архитектурные формы от зеленого налета.

В частности, ухода требует скульптура «Тульское чаепитие», памятник Глебу Успенскому, знаменитый «Хвост», установленный рядом с ТулГУ, памятник военным врачам и медицинским сестрам на проспекте Ленина и композиция «Читающие дети», расположенная возле областной детской библиотеки на улице Первомайской.

Автор «Тульского чаепития», скульптор Марина Логунова объяснила, что изменение цвета для бронзовых скульптур – явление обычное. Зелень – продукт коррозии. Она возникает из-за воздействия погодных изменений и агрессивной окружающей среды. Металлы, входящие в состав сплава, вступают в химическую реакцию, происходит процесс окисления. Смыть зеленый налет можно тканью, смоченной скипидаром.

«Городские скульптуры привлекают внимание, с необычными фигурами хочется сфотографироваться на память. Люди выкладывают фотографии на своих страничках в социальных сетях, поэтому хочется, чтобы наш город выглядел привлекательно во всех отношениях», – отметил активист тульского отделения ОНФ Александр Зыканов.