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В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику
Фото и видео Сергея Старикова.

В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику

Во время выступления Евгений Зиничев напомнил о важности стоящих перед спасателями целей.

12 апреля Тулу с рабочим визитом посетили министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. В рамках мероприятия на площади Ленина прошел смотр готовности сил и средств функционирования единой государственной системы предупреждения ЧС.
 
Во время выступления министр напомнил о важности стоящих перед спасателями целей, главная из которых – сохранение жизней, и о том, что современная пожарно-спасательная техника служит хорошим подспорьем для достижения высоких результатов.
 

Евгений Зиничев

– Даже самый совершенный механизм – это всего лишь инструмент в руках человека, который им управляет. Люди, высококлассные специалисты, воспитанные на лучших примерах служения Отечеству и преданности профессии, – вот наша главная ценность.

В свою очередь губернатор Алексей Дюмин поблагодарил спасателей за взаимодействие, работу и пожелал им всегда возвращаться со службы живыми и здоровыми.
 

 

Галерея
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 1
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 2
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 3
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 4
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 5
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 6
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 7
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 8
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 9
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 10
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 11
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 12
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 13
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 14
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 15
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 16
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 17
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 18
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 19
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 20
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 21
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 22
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 23
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 24
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 25
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 26
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 27
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 28
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 29
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 30
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 31
В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику, Фото: 32
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:42 +2
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