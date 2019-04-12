В Туле министр МЧС осмотрел пожарную и спасательную технику

Фото и видео Сергея Старикова.

Во время выступления Евгений Зиничев напомнил о важности стоящих перед спасателями целей.

12 апреля Тулу с рабочим визитом посетили министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. В рамках мероприятия на площади Ленина прошел смотр готовности сил и средств функционирования единой государственной системы предупреждения ЧС.

Во время выступления министр напомнил о важности стоящих перед спасателями целей, главная из которых – сохранение жизней, и о том, что современная пожарно-спасательная техника служит хорошим подспорьем для достижения высоких результатов.

Евгений Зиничев – Даже самый совершенный механизм – это всего лишь инструмент в руках человека, который им управляет. Люди, высококлассные специалисты, воспитанные на лучших примерах служения Отечеству и преданности профессии, – вот наша главная ценность.

В свою очередь губернатор Алексей Дюмин поблагодарил спасателей за взаимодействие, работу и пожелал им всегда возвращаться со службы живыми и здоровыми.