новости
новости
Регистрация
Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»

Действо разыграется в фан-зоне.

Вратарь «Арсенала» приглашает болельщиков посетить фан-зону перед матчем оружейников с «Уралом». Михаил Левашов предстанет перед туляками в образе персонажа из популярного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Фан-зона у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона откроется в 12.30. Не пропустите! Сам матч начнется в 14.00. 

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» продлил контракт с Левашовым
Спорт
«Арсенал» продлил контракт с Левашовым
сегодня, в 15:00, 4 361 3
Финальный матч Кубка России по футболу пройдет в Самаре
Спорт
Финальный матч Кубка России по футболу пройдет в Самаре
вчера, в 16:45, 8 780 4
Открытая тренировка «Арсенала»: Чего ожидает команда от матча с «Уралом»?
Спорт
Открытая тренировка «Арсенала»: Чего ожидает команда от матча с «Уралом»?
9 апреля, в 18:15, 6 3140 4
Казанский синдром: «Арсенал» и «Рубин» голов не забили
Спорт
Казанский синдром: «Арсенал» и «Рубин» голов не забили
8 апреля, в 11:19, 1 1765 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:58 +2
Другие статьи по темам
Люди
Михаил Левашов
Место
Тула
Прочее
АрсеналИгры престоловфан-зона

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские памятники и скульптуры приведут в порядок до 1 мая
Тульские памятники и скульптуры приведут в порядок до 1 мая
Подтопление на ул. Бондаренко в Туле ликвидировано
Подтопление на ул. Бондаренко в Туле ликвидировано
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.