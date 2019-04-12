Фото пресс-службы «Арсенала».
Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»
Действо разыграется в фан-зоне.
Вратарь «Арсенала» приглашает болельщиков посетить фан-зону перед матчем оружейников с «Уралом». Михаил Левашов предстанет перед туляками в образе персонажа из популярного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Фан-зона у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона откроется в 12.30. Не пропустите! Сам матч начнется в 14.00.
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