На швейное предприятие в Узловском районе нагрянули сотрудники ФСБ и полиции

Сотрудники полиции и УФСБ России по Тульской области в Узловском районе провели мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства на одном из производственных объектов. По информации Myslo, речь идет о швейном предприятии.

Стражи порядка располагали оперативной информацией, что там трудятся иностранцы с нарушением правил пребывания в стране и без разрешения на работу.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, иностранцы пытались скрыться и спрятаться. Однако правоохранители выявили всех нарушителей и доставили для разбирательства в отдел МВД.

Полицейские составили 17 административных протоколов за правонарушение, связанное с незаконным осуществлением иностранцем трудовой деятельности в РФ, 4 — за нарушения правил въезда в РФ или правил пребывания в стране, 13 — по признакам того же правонарушения, но совершенного повторно.

В отношении 13 иностранных граждан решается вопрос о депортации.

Сотрудники полиции и УФСБ устанавливают все детали противоправной деятельности лица, ответственного за организацию работы на производственном объекте, где незаконно трудились иностранцы.