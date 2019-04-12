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На швейное предприятие в Узловском районе нагрянули сотрудники ФСБ и полиции

На швейное предприятие в Узловском районе нагрянули сотрудники ФСБ и полиции

Выяснилось, что там нелегально работают иностранцы.

Сотрудники полиции и УФСБ России по Тульской области в Узловском районе провели мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства на одном из производственных объектов. По информации Myslo, речь идет о швейном предприятии.

Стражи порядка располагали оперативной информацией, что там трудятся иностранцы с нарушением правил пребывания в стране и без разрешения на работу.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, иностранцы пытались скрыться и спрятаться. Однако правоохранители выявили всех нарушителей и доставили для разбирательства в отдел МВД.

Полицейские составили 17 административных протоколов за правонарушение, связанное с незаконным осуществлением иностранцем трудовой деятельности в РФ, 4 — за нарушения правил въезда в РФ или правил пребывания в стране, 13 — по признакам того же правонарушения, но совершенного повторно.

В отношении 13 иностранных граждан решается вопрос о депортации.

Сотрудники полиции и УФСБ устанавливают все детали противоправной деятельности лица, ответственного за организацию работы на производственном объекте, где незаконно трудились иностранцы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:22 +2
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