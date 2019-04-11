Вывески на тульских зданиях начали приводить в порядок

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В сентябре прошлого года все улицы Тулы были поделены на три зоны регламентации в части размещения вывесок на зданиях. В историческом центре размещение вывесок и рекламных конструкций будет строго регламентировано, во второй зоне будут действовать общий регламент, а в третьей регламента не будет вовсе. Подробнее об этом мы писали здесь.

Цель нововведений – приведение в единый вид вывесок на фасадах в центре города. Одним из первых зданий, где появятся вывески, выполненные в новом формате, станет торгово-офисный центр в доме № 24 по ул. Октябрьской. К началу лета рабочие приведут в порядок фасад и установят новые рекламные конструкции.

Собственник здания уже демонтировал старые вывески, успели получить колористический паспорт. В ближайшее время фасад покрасят, а на здании с двух сторон появятся по четыре вывески нового образца. Городское управление по административно-техническому надзору выдало более 150 требований на установку новых конструкций до 1 июня.