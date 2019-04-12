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В Туле заметили «призрачного гонщика» на Mercedes-Benz
Фото: стоп-кадр из видео.

В Туле заметили «призрачного гонщика» на Mercedes-Benz

Очевидец опубликовал на своей страничке в социальной сети необычное видео.

На записи, которая сделана вечером 11 апреля, видно, как по Красноармейскому проспекту едет, предположительно, Mercedes-Benz.
 
Водителя совсем не смущает то, что у машины нет резины на переднем правом колесе, и, искря ободом об асфальт, он резво мчит в направлении к Московскому вокзалу.
 
Что стало причиной такого поступка, неизвестно.
 

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:53 +12
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