Фото: стоп-кадр из видео.
В Туле заметили «призрачного гонщика» на Mercedes-Benz
Очевидец опубликовал на своей страничке в социальной сети необычное видео.
На записи, которая сделана вечером 11 апреля, видно, как по Красноармейскому проспекту едет, предположительно, Mercedes-Benz.
Водителя совсем не смущает то, что у машины нет резины на переднем правом колесе, и, искря ободом об асфальт, он резво мчит в направлении к Московскому вокзалу.
Что стало причиной такого поступка, неизвестно.
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