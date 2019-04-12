В Туле заметили «призрачного гонщика» на Mercedes-Benz

Фото: стоп-кадр из видео.

Очевидец опубликовал на своей страничке в социальной сети необычное видео.

На записи, которая сделана вечером 11 апреля, видно, как по Красноармейскому проспекту едет, предположительно, Mercedes-Benz.

Водителя совсем не смущает то, что у машины нет резины на переднем правом колесе, и, искря ободом об асфальт, он резво мчит в направлении к Московскому вокзалу.

Что стало причиной такого поступка, неизвестно.