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В Туле затопило Демидовскую Плотину
Фото Сергея Старикова.

В Туле затопило Демидовскую Плотину

На некоторых участках глубина «озера» достигает 10 см.

Утром 12 апреля на улице Демидовская Плотина в Туле, предположительно, из-за забитой канализации образовался небольшой потоп. По словам очевидцев, глубина «озера» в некоторых местах достигает 10 см.

В результате происшествия в обе стороны образовалась небольшая пробка.

На момент публикации новости на месте находятся начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков, замглавы администрации города — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Алексей Крыгин, рабочие городской службы спасения и водоканала.

Сотрудники водоканала занимаются откачкой воды с проезжей части. Чтобы спецтехника могла нормально работать, пришлось срезать и снять дорожное ограждение.

Предположительно, ливневка забилась от пластиковых бутылок.

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Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 1
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 2
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 3
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 4
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 5
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 6
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 7
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 8
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 9
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 10
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 11
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 12
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 13
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 14
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 15
Потоп на Демидовской плотине, 12.04.19, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:08 +8
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