В Туле затопило Демидовскую Плотину

Фото Сергея Старикова.

Утром 12 апреля на улице Демидовская Плотина в Туле, предположительно, из-за забитой канализации образовался небольшой потоп. По словам очевидцев, глубина «озера» в некоторых местах достигает 10 см.

В результате происшествия в обе стороны образовалась небольшая пробка.

На момент публикации новости на месте находятся начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков, замглавы администрации города — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Алексей Крыгин, рабочие городской службы спасения и водоканала.

Сотрудники водоканала занимаются откачкой воды с проезжей части. Чтобы спецтехника могла нормально работать, пришлось срезать и снять дорожное ограждение.

Предположительно, ливневка забилась от пластиковых бутылок.