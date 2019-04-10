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Подкомиссия ООН признала часть Арктики российской

Подкомиссия ООН признала часть Арктики российской

Об этом во время проведения V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге сообщил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

V Международный арктический форум проходил в Санкт-Птеребурге 9-10 апреля 2019 года. В его работе приняли участие президент России Владимир Путин и главы арктических государств. На форуме обсуждались вопросы развития Арктики и развития арктических муниципалитетов.

Во время проведения форума председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что подкомиссия ООН признала часть Арктики российской.

— Один миллион двести тысяч квадратных километров!— уточнил Артур Чилингаров.— Не зря погружались на «Мирах» с ним,— Артур Чилингаров кивнул в сторону Владимира Груздева.

— Брали пробы грунта, чтобы доказать, что это и правда продолжение шельфа! Что те же породы…— добавил Владимир Груздев.

Подкомиссия ООН рассмотрела российскую заявку на расширение шельфа Арктики и заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России.

Напомним, Россия подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике в 2015 году. Речь идет о 1,2 млн кв. км. В 2002 году такая же заявка была отклонена из-за недостаточной аргументации.

В августе 2007 года, российские исследователи совершили погружение в точке Северного полюса. Подробно об этом мы писали об этом здесь.

Целью погружения было исследование морского дна и сбор геологических проб. Это позволило доказать, что хребет Ломоносова, в районе которого находится около 25 % мировых запасов углеводородов, является продолжением Сибирской континентальной платформы. В соответствии с международным морским это дало право России включить хребет в состав своего континентального шельфа и получить эксклюзивное право разрабатывать находящиеся на его территории полезные ископаемые.

В составе экспедиции, совершившей погружение на дно Северного Ледовитого океана, были Герой СССР и России, известный исследователь Арктики Артур Чилингаров и председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

За «мужество и героизм, проявленный в экстремальных условиях» Артур Чилингаров, Анатолий Сагалевич, Евгений Черняев и Владимир Груздев были удостоены высоких государственных наград.

 

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вчера, в 23:16
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