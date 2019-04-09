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Какие дома Тулы останутся без электричества 10 апреля

Какие дома Тулы останутся без электричества 10 апреля

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Болдина, 94, 96,
  • пос. Октябрьский: 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • 25-й пр-д, 10, 12,
  • 11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
  • 2-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й пр-д, 18-39,
  • ул. Красина, 78, 80,
  • ул. Речная, 2-9,
  • ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),
  • ул. Токарева, 76, 71, 75, 61, 63, 65, 67, 59, 73, 69, 78-б,
  • Промышленный пр-д, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
  • ул. Сакко и Ванцетти, 162-184 (чётн.), 197-217 (нечётн.),
  • ул. Металлургов, 47-а, 49-а, 47, 53, 49, 49-б, 51, 51-а, 90, 96, 83-а, 71-а, 88, 94, 92,
  • ул. Декабристов, 168-178 (чётн.),
  • 6-й Песчаный пр-д, 2-16 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),
  • 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 8-й Песчаный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
  • ул. 2-я Песчаная, 42,
  • ул. Фучика, 26 к. 2,
  • 2-й пр-д Металлургов, 5, 3, 13, 9,
  • ул. Оборонная, 49, 53, 20-а, 57, 56,
  • ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27,
  • ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11-а (нечётн.),
  • ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
  • ул. Пирогова, 2-20 (чётн.),
  • ул. Советская, 84,
  • ул. Колетвинова, 19-а,
  • ул. Демонстрации, 7,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-103 (нечётн.), 46-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36-64 (чётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а-26 (чётн.), 40-52 (чётн.), 25, 27, 37-45 (нечётн.),
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
  • ул. Планерная, 2,
  • Клинской пр-д, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а,
  • ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2,
  • ул. Окская,
  • ул. Сафонова, 10-64 (чётн.),
  • ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.),
  • п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 2-24 (чётн.),
  • 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
  • ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Горельская, 2-94 (чётн.), 1-33 (нечётн.),
  • 1-4-й Горельские пр-ды,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
  • ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:42 +2
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