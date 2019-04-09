В Тульской области создадут первый в стране региональный центр управления

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Центр позволит улучшить качество управления регионом в таких сферах, как здравоохранение, образование, экономика, промышленность и др.

9 апреля в Национальном центре управления обороной РФ было подписано Соглашение между Министерством обороны РФ и правительством Тульской области об информационном взаимодействии.

Документ подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Сергей Шойгу отметил, что подобные соглашения планируется заключить со всеми субъектами Российской Федерации. Они позволят создать в регионах центры управления, которые будут предоставлять Министерству обороны информацию по социальным вопросам, о возникновении кризисных ситуаций, изменении оперативной обстановки, состоянии транспортной инфраструктуры.

- Уверен, что реализация соглашений станет очередным позитивным шагом в развитии системы государственного и военного управления, - подчеркнул министр обороны РФ.

Губернатор поблагодарил Министерство обороны и лично Сергея Шойгу за активное участие в жизни региона. В первую очередь, за возрождение Тульского суворовского училища, новое здание которого было построено по самым современным стандартам и оснащено всем необходимым для подготовки будущих защитников Отечества. При поддержке Министерства обороны в регионе проводятся практически все значимые патриотические мероприятия, реализуются важные инфраструктурные проекты. Тульская область первой реализовывает проект регионального парка «Патриот» по примеру парка в Алабино. Завершается строительство первого основного этапа парка, ведутся работы по формированию выставочной экспозиции, приобретению вооружения и военной техники.

Алексей Дюмин подчеркнул, что по инициативе министра обороны РФ, опираясь на опыт Национального центра управления обороной, найдены источники финансирования проекта по созданию Регионального центра управления.

Центр позволит улучшить качество управления регионом в таких сферах, как здравоохранение, образование, экономика, промышленность и др.

Кроме того, при возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появится возможность оперативно взаимодействовать с Министерством обороны, МЧС, другими силовыми ведомствами и органами власти федерального и регионального уровня как по горизонтали, так и по вертикали. А по линии Минобороны России в повседневной работе – обмениваться информацией о социальной защищенности военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, ходе призыва граждан на военную службу и т.д.

Средства для строительства отдельного здания центра с необходимыми коммуникациями предусмотрены.

Алексей Дюмин поблагодарил начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева и его подчиненных за методическое сопровождение проекта.

- Тульский центр должен стать примером, на который будут равняться другие регионы. Уверен, он будет эффективным инструментом выполнения задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным - как в рамках реализации национальных проектов в отдельном субъекте, так и в вопросах укрепления обороноспособности страны, - подчеркнул губернатор.

Указ о создании Национального центра управления обороной (НЦУО) Президент РФ Владимир Путин подписал 10 декабря 2013 года, а на боевое дежурство центр заступил с 1 декабря 2014 года.

НЦУО предназначен для обеспечения централизованного боевого управления Вооруженными Силами РФ; обеспечения управления повседневной деятельностью Военно-воздушных сил и Военно-морского флота; сбора, обобщения и анализа информации о военно-политической обстановке в мире, общественно-политической обстановке в Российской Федерации в мирное и военное время.

Национальный центр оснащен современными средствами, что позволяет в кратчайшие сроки включить в совместную работу военное управление, исполнительную власть, различные министерства и ведомства, госкорпорации, органы местного самоуправления, обеспечив обмен информацией в режиме реального времени.

Связь с регионами позволяет обеспечить эффективный контроль за поступлением в войска новых образцов вооружения и техники, реализацией планов по импортозамещению военной продукции, решением многих других задач при обеспечении повседневной деятельности войск.