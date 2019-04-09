Бабушка Аня и «Тулгорводоканал»: в Скуратово 85-летняя пенсионерка полгода жила на краю ямы

Фото Дмитрия Дзюбина.

В редакцию Myslo пришло такое вот письмо:

«Здравствуйте. Не знаю куда написать. Сегодня проходила мимо частных домов поселка Южный в Скуратово и увидела, что старая бабушка Анна Архиповна упала в яму, которую выкопали для замены труб. Мы, прохожие, помогли ей встать… Она рассказала, что ей давно отключили воду, перерыли все дорогу от калитки, что она с трудом может выйти, чтоб элементарно сходить в магазин. В этот день ей вызывали скорую, которая не смогла зайти в дом. Помогите!».

Корреспонденты Myslo отправились в гости к Анне Архиповне. Вот как там все выглядело:

Дом бабушки Ани — крайний по улице Первомайской. Обычный, деревянный. Рядом, прямо через стенку пристроен дом покрепче — там живет многодетная семья.

Бабушка встречает нас на улице, показывая на безобразие, которое творится у нее перед калиткой.

- И ведь в ноябре еще разрыли! Лопнула центральная труба, — жалуется бабушка. — Вот с ноября так и живу.

Возле дома Анны Архиповны по улице проходит водопровод. По словам женщины и ее соседей, в этом месте труба постоянно то рвется, то просто подтекает. Еще и грунтовые воды добавляют проблем. И так — три года. И вот в ноябре 2018-го водоканал разрыл там огромную яму прямо перед калиткой пенсионерки.

Сосед Анны Архиповны, многодетный отец по имени Сергей:

Сергей - Как выходить из двора бабушке? И воды у нее сколько времени не было… Зимой я провел ей воду от себя. Денег с нее не беру, хоть вода через наш счетчик идет. Ну, а что, она старенькая, одинокая — как ей без воды?

Этой зимой Сергей ломом пробил для бабушки дорожку через горы замерзшей земли: иначе выйти из дома было практически невозможно.

- Лишний раз, дочк, и не выходила из дому, — говорит Анна Архиповна. — Хорошо хоть, позавчера приехали, кое-как забросали эту яму. Вот теперь по досочкам хожу. Но вода-то все течет. Значит, опять будут копать…

Болото возле дома бабы Ани снабжается сразу из двух источников: текущего регулярно водопровода и грунтовых вод. Чтобы не подтапливало проезжую дорогу по ул. Первомайской, под ней имеется древняя труба. Но увы — она постоянно засоряется.

- Я ее сама чищу, как могу, — объясняет бабушка. — Через дырку, вот тут. Однажды меня машина сбила, пока я тут рассиживала над трубой этой проклятой. Слава богу, только руку чуть-чуть зацепило, но я прямо покатилась!

Myslo обратился за комментарием к администрации Тулы. Как выяснилось, возле дома пенсионерки для водоканала крайне неудобное место: колодца нет, под трубой проходит более крупный водовод (труба-«сотка»), и плюсом — два высоковольтных кабеля. Копать там можно только вручную.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уже сегодня сотрудники «Тулаговодоканала» работают на месте, уже завезли щебень, чтобы сделать бабушке Ане дорожку.