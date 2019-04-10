Когда в Туле приступят к устранению провала на ул. Первомайской?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Автомобилисты жалуются на этот участок дороги. По их словам, там можно серьезно повредить машину.

В конце марта Myslo писал о провале дорожного покрытия на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской в Туле. Эта проблема появилась после замены ветхого участка сети водовода протяженностью 350 метров.

До сих пор дорожное полотно не было восстановлено. Автомобилисты отмечают, что асфальт просел настолько, что машины на этом участке цепляются бамперами.

Как рассказали Myslo в пресс-службе администрации Тулы, в пятницу, 12 апреля, подрядчик вскроет асфальт и после осмотра примет решение, как будет проходить ремонт. До 1 мая 2019 года провал обещали устранить.