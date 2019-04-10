«ЛитераТула – 2019»: 100 событий за три дня

В этом году ежегодный фестиваль детской книги «ЛитераТула» пройдет с 10 по 12 мая на территории творческого индустриального кластера «Октава».

В программе фестиваля – более чем сотня событий. Гостей ждут встречи с авторами, иллюстраторами, библиотекарями, переводчиками, психологами, педагогами, театральные постановки по современным произведениям, творческие мастер-классы, презентации новинок, большая книжная ярмарка.

О том, что приготовили для туляков и гостей города организаторы фестиваля, рассказала Ирина Рочева:

Ирина Рочева - Основной темой четвёртого фестиваля станет читательская практика и работа с детским чтением. «Читаем детям» — такой девиз «ЛитераТулы» в этом году. Задача фестиваля — показать детям безграничные ресурсы и возможности чтения, найти свою дорогу в мир литературы, а взрослым – подсказать, как правильно пройти по этому пути вместе с детьми, дать навигацию в мире современной литературы.

«ЛитераТула — 2019» в цифрах:

100+ мероприятий

5 тонн детских книг

50+ спикеров

35 издательств

В дни фестиваля на территории «Октавы» пройдут уникальные книжные выставки:

Центр детской книги Библиотеки иностранной литературы представит свою коллекцию плакатов со всего мира, пропагандирующих детское чтение;

выставка лауреата премии Астрид Линдгрен Игоря Олейникова к книгам Тоона Теллегена (издательство «Поляндрия»);

интерактивная выставка «Книжки на каникулах» содружества российских иллюстраторов «Волшебная пила»;

международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» представит новые работы молодых российских иллюстраторов;

выставка hand-made героев современных детских книг «Улыбчивые Чуда» минского фестиваля «Город и книги».

Несмотря на то, что фестиваль посвящен детской литературе, возрастная планка у него не ограничивается средней школой. Здесь найдут для себя интересные мероприятия не только подростки и молодежь, но и их родители.

– Многие современные книги условно относятся к детской литературе, например, «Дом, в котором». На самом же деле они касаются очень сложных тем, которые интересно читать и взрослому. Так что фестиваль — отличная возможность пообщаться с писателями и иллюстраторами книг, понять, что книги — это не только бумага и буквы, а это еще и люди, которые стоят за их созданием, — отметила Ирина Рочева.

В этом году в Тулу приедут:

поэт, писатель и переводчик Виктор Лунин, поэтесса и переводчик Марина Бородицкая, наверное самые популярные среди самих читающих детей со-авторы более 20 подростковых книг Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак (Минск), переводчики Александра Горбова и Ирина Лейк, гештальт-терапевт, детский психолог, доцент кафедры детской и семейной психотерапии Наталья Кедрова, писательницы, лауреаты литературных премий и конкурсов Евгения Овчинникова, Елена Борода, Алёна Васнецова, Анна Старобинец, Юлия Кузнецова, Нина Дашевская, председатель комитета проектной д-ти Белорусской библиотечной ассоциации Ольга Вовк, начальник управления культурной деятельностью библиотеки им. В. В. Маяковского (СПб), литературный критик. Марина Соломонова, PR-директор издательства «Самокат» Мария Орлова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик ИСП МГПУ, автор и руководитель проекта «Детские книги в круге чтения взрослых» Екатерина Асонова, Кандидат филологических наук, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Михаил Павловец и многие другие.

Фестиваль направлен на популяризацию современных литературных жанров, которые интересны подрастающему поколению. Комиксы — это в том числе и для чтения, только в другом формате. Для России это новый жанр, который активно развивается и затрагивает в своей тематике не только культовые фильмы и игры, но и рассказывает о более серьезных темах, например, о войне.

В этом году комикс-клуб посвящен росту формата комикса в России. Руководитель и редактор проекта Владимир Апёнов:

Владимир Апёнов - Авторы, художники и издатели расскажут, как рисованные истории из пятничного хобби превратились в весомую часть книжного мира страны. Гости фестиваля смогут увидеть комиксы о славянской культуре, путешествиях за Урал, самосовершенствовании, приключениях в провинции, блокаде Ленинграда, а также пообщаются с их авторами. Желающие смогут включиться в процесс создания графического повествования на ежедневных мастер-классах. Кульминацией станет живая дискуссия ведущих легендарного подкаста о поп-культуре «Blitz&Chips» на главной сцене кластера.

Традиционно в Тулу приезжают представители комикс-индустрии и иллюстраторы. В этом году встречаем редких и малодоступных широкой аудитории гостей!

Художница-иллюстратор Алиса Юфа, авторы комиксов, иллюстраторы Ольга Лаврентьева, Юлия Никитина, Катя Чинаски, Софья Коловская, Наталья Темежникова (North Carolina), главный редактор издательства «Zangavar» Владимир Морозов, главный редактор издательства «КомФедерация» Степан Шмытинский, сценарист и автор комиксов Никита Лаврецкий, Виталий Терлецкий, Алексей Гончаров, Алексей Хромогин, сценарист и художник, создатель объединения ГРОТЕСК Артём Лахин и многие другие.

Специальными гостями программы станут создатели и ведущие культового подкаста о поп-культуре «Blitz & Chips», а гости фестиваля смогут поучаствовать в записи выпуска непосредственно с фестиваля.

Книга — это еще и основа для спектаклей. В рамках театральной программы гостей ждут три спектакля и две читки, одна из которых готовится специально к открытию фестиваля.

Театральная компания «Барабан» представит новый формат читки комикса Алексея Олейникова и Тимофея Яржомбека «Соня из 7буээ», который выходит в мае в издательстве «Albus Corvus\Белая ворона».

Издательство «Самокат» проведёт презентацию двух сборников современной российской драматургии для подростков.

Традиционно все дни фестиваля будет работать большая книжная ярмарка, на которой посетители смогут купить книги по низким, издательским ценам и пообщаться с представителями более чем 30 российских детских издательств. Ожидается, что

Также в дни фестиваля состоится полуфинал конференции Центр Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19».

Подробная программа фестиваля будет известна чуть позже.