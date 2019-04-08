Тулячка выплатит штраф за экстремистский комментарий в соцсети

Полицейские вычислили местонахождение девушки и привлекли к ответственности.

Сотрудники ЦПЭ УМВД России по Тульской области в ходе мониторинга интернета в одной из групп в соцсети выявили оставленной одним из пользователем высказывание, которое содержит признаки унижения человеческого достоинства группы лиц, выделяемой по признаку национальности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, предварительная версия подтвердилась после проведения специализированной экспертизы.

Полицейские установили личность и местонахождение автора записи — 22-летней жительницы Тулы.