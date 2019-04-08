Под Веневом Ford опрокинулся в кювет: водитель был пьян

Фото УГИБДД и ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП пострадали пять человек.

Ранее Myslo сообщал о ДТП, которое произошло 7 апреля в слободе Коломенская в Веневском районе. В УГИБДД по Тульской области раскрыли подробности происшествия.

В 6.10 на улице Советской 31-летний водитель автомобиля Ford Fiesta, по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира. 28-летнюю женщину и 29-летнего мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Остальные пострадавшие были отпущены после оказания им медицинской помощи.

Как сообщили в УГИБДД, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен соответствующий административный материал.

Также на момент происшествия водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.