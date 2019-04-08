новости
новости
Регистрация
На дорожную разметку в Туле потратят 8 млн рублей
Фото из архива Myslo.

На дорожную разметку в Туле потратят 8 млн рублей

К работам приступят после 15 апреля.

В Туле обновят дорожную разметку. Работы начнутся в соответствии с погодными условиями, приступить планируется после 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году на территории МО г. Тула на нанесение горизонтальной дорожной разметки затратят 8 млн рублей. Общий объем работ — 15 000 кв. м.

Согласно нормативам, рекомендуемая среднесуточная температура покрытия при нанесении краски должна быть не ниже +15°С, а относительной влажности воздуха — не более 85%. При нанесении термопластика — не ниже +10°С, а относительной влажности воздуха — не более 85%.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дорожная разметкананесение дорожной разметки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске состоялась жеребьевка VII Международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup 2019
В Новомосковске состоялась жеребьевка VII Международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup 2019
Тульские школьники выступят на международном театральном фестивале в Германии
Тульские школьники выступят на международном театральном фестивале в Германии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.