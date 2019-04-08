На дорожную разметку в Туле потратят 8 млн рублей

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В Туле обновят дорожную разметку. Работы начнутся в соответствии с погодными условиями, приступить планируется после 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году на территории МО г. Тула на нанесение горизонтальной дорожной разметки затратят 8 млн рублей. Общий объем работ — 15 000 кв. м.

Согласно нормативам, рекомендуемая среднесуточная температура покрытия при нанесении краски должна быть не ниже +15°С, а относительной влажности воздуха — не более 85%. При нанесении термопластика — не ниже +10°С, а относительной влажности воздуха — не более 85%.