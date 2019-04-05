Тульские приставы пустят с молотка недвижимость и землю на 121 млн рублей

Торги по продаже имущества должников состоятся в областном центре 24 апреля.

Тульские судебные приставы передали арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайший аукцион состоится в среду, 24 апреля, в 11.00 по адресу: ул. Сойфера, д. 16. На торги выставлены квартиры, земельные участки и нежилые помещения на общую сумму порядка 121 млн рублей.

Также торги пройдут в Рязани, по адресу: ул. Дзержинского, д. 14-Б, кабинет 16. Там будут продавать грузовой фургон, санитарный автомобиль, сельхозтехнику и земельные участки на сумму боле 34 млн рублей.

Заявки для участия в аукционах принимаются по указанным адресам до 12 апреля, по будням, с 9.00 до 16.00.