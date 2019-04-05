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Матч «Рубин» – «Арсенал» рассудит нижегородец Михаил Вилков
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч «Рубин» – «Арсенал» рассудит нижегородец Михаил Вилков

Встреча состоится 7 апреля на домашнем стадионе казанского клуба.

Назначена судейская бригада на встречу «Арсенала» с «Рубином». Главный арбитр –39-летний Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, уже обслуживал два матча чемпионата России с участием туляков: «Спартак» – «Арсенал» (2:3) и «Ахмат» – «Арсенал» (2:0).

Ассистировать Михаилу Вилкову будут Дмитрий Чельцов (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный судья – петербуржец Иван Сараев. Инспектор – Юрий Баскаков из Подмосковья. Делегат РПЛ – Салман Эсхаджиев (Грозный).

Игра состоится в воскресенье, 7 апреля, на «Казань Арене». Начало – в 16.30.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:41 +2
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