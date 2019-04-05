Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Матч «Рубин» – «Арсенал» рассудит нижегородец Михаил Вилков
Встреча состоится 7 апреля на домашнем стадионе казанского клуба.
Назначена судейская бригада на встречу «Арсенала» с «Рубином». Главный арбитр –39-летний Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, уже обслуживал два матча чемпионата России с участием туляков: «Спартак» – «Арсенал» (2:3) и «Ахмат» – «Арсенал» (2:0).
Ассистировать Михаилу Вилкову будут Дмитрий Чельцов (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный судья – петербуржец Иван Сараев. Инспектор – Юрий Баскаков из Подмосковья. Делегат РПЛ – Салман Эсхаджиев (Грозный).
Игра состоится в воскресенье, 7 апреля, на «Казань Арене». Начало – в 16.30.
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