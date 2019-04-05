Матч «Рубин» – «Арсенал» рассудит нижегородец Михаил Вилков

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Назначена судейская бригада на встречу «Арсенала» с «Рубином». Главный арбитр –39-летний Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, уже обслуживал два матча чемпионата России с участием туляков: «Спартак» – «Арсенал» (2:3) и «Ахмат» – «Арсенал» (2:0).

Ассистировать Михаилу Вилкову будут Дмитрий Чельцов (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный судья – петербуржец Иван Сараев. Инспектор – Юрий Баскаков из Подмосковья. Делегат РПЛ – Салман Эсхаджиев (Грозный).