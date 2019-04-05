В Тульской области начался сезон активности клещей

От укусов этих членистоногих уже пострадали четыре человека.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что с приходом весны в регионе активизировались клещи, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний.

С жалобами на присасывания клещей к медикам уже обратились четыре туляка. Укусы зарегистрированы в различных районах Тулы. Клещи присасываются, в основном, во дворах домов.

В текущем году запланирована противоклещевая акарицидная обработка 800 га территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, стадионов, детских площадок и других мест.

В Туле открыты два пункта по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности различными вирусами: