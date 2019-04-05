В Тульской области начался сезон активности клещей
От укусов этих членистоногих уже пострадали четыре человека.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что с приходом весны в регионе активизировались клещи, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний.
С жалобами на присасывания клещей к медикам уже обратились четыре туляка. Укусы зарегистрированы в различных районах Тулы. Клещи присасываются, в основном, во дворах домов.
В текущем году запланирована противоклещевая акарицидная обработка 800 га территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, стадионов, детских площадок и других мест.
В Туле открыты два пункта по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности различными вирусами:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (ул. Оборонная, д. 114, телефон: 37-39-56),
- ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (ул. Московская, д.17, телефон: 21-23-69).
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