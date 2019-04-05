новости
новости
Регистрация
В 2019 году на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка
Фото Дмитрия Дзюбина

В 2019 году на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка

Проект поможет решить проблему неприятного запаха, который идет от городских очистных сооружений.

Сегодня, 5 апреля, в городской администрации обсудили строительство цеха механического обезвоживания осадка.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что проблема неприятного запаха от городских очистных сооружений существует уже давно. От жителей поступает немало вопросов о том, когда эта проблема будет решена.

Работа по решению этой проблемы начата еще много лет назад. Так, в 2015 году построили газовую свечу, которая позволила утилизировать до 7% выделяющегося на очистных сооружениях газа метана путем его сжигания.

В 2018 году были обустроены купола системы приточно-вытяжной вентиляции. Эту работу провели в рамках поручения губернатора Алексея Дюмина. Проект обошелся в 16,5 миллионов рублей. Он помог снизить объем выделяемых веществ с неприятным запахом еще на 10-15%.

Существенно решить проблему поможет строительство цеха механического обезвоживания осадка. Начало работ запланировано на лето 2019 года, а завершение – до конца 2020 года.

Заместитель главы администрации Тулы - начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин:

– Строительство цеха будет вестись на территории существующих очистных сооружений в Зареченском округе. Земельный участок на данный момент сформирован, поставлен на кадастровый учет и предоставлен в бессрочное пользование УКСу города, который является заказчиком проведения работ. Контракт на строительство заключен с АО «My project».

Компания, которая будет заниматься строительством цеха, работает в этой сфере уже около 30 лет. Занимается реконструкцией очистных сооружений по всей России и в странах СНГ. За плечами компании реконструкция более 750 подобных объектов.

На данный момент проект цеха готов и передан в управление государственной экспертизы для получения достоверности сметной стоимости. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ оценивается в 300 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта на очистных в Заречье появится цех для по обезвоживания и обеззараживания осадков, которые образуются в ходе очистки сточных канализационных вод.

– Это сложная система сооружений: насосных станций, фильтр-прессов, илоуплотнителей, – рассказали представители подрядчика. – Итогом работы цеха станет уменьшение объема илового осадка в 15-20 раз. Сейчас он, не проходя стадию обезвоживания, отправляется на иловые карты. Их площадь на сегодня составляет около 37 гектаров. Эти иловые карты и являются основным источником неприятного запаха. Со строительством цеха обезвоживания осадка площадь иловых карт сократится в минимум в 2 раза.

Евгений Авилов отметил, что на высвобожденных территориях, а это около 20 гектаров, в будущем возможна посадка зеленых насаждений, которые дополнительно улучшат экологическую обстановку в городе.

- Мы рассчитываем, что реализация этого проекта у нас займет два года. Это необходимо городу, это один из самых острых вопросов, который волнует жителей. Задача для администрации стоит четкая – начать строительство цеха в этом году, закончить в следующем, - подчеркнул глава городской администрации.

В ходе совещания заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин рассказал, что в перспективе стоит задача полной реконструкции городских очистных сооружений. Цена вопроса – 1,7 миллиарда рублей. Это станет возможным, если Тула попадет в инвестиционную программу Нового банка развития БРИКС.

Областной центр вошел в число четырех муниципальных образований по стране, которые были отобраны для участия в этой программе. Победитель будет известен позже. Если им окажется Тула, то полностью реконструировать городские очистные сооружения планируют в 2024 году.

Галерея
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 1
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 2
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 3
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 4
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 5
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 6
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 7
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 8
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 9
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 10
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 11
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 12
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 13
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 14
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 15
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 16
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 17
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 18
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 19
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 20
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 21
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 22
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 23
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 24
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 25
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 26
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 27
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 28
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 29
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 30
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 31
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 32
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 33
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 34
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 35
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 36
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 37
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 38
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 39
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 40
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 41
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 42
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 43
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 44
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 45
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 46
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 47
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 48
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 49
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 50
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 51
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 52
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 53
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 54
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 55
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 56
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 57
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 58
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 59
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 60
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 61
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 62
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 63
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 64
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 65
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 66
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 67
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 68
Летом на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка, Фото: 69
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 20:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
неприятный запах в городе
Люди
Евгений Авилов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Матч «Рубин» – «Арсенал» рассудит нижегородец Михаил Вилков
Матч «Рубин» – «Арсенал» рассудит нижегородец Михаил Вилков
На улице Рязанской столкнулись автобус и Honda Civic
На улице Рязанской столкнулись автобус и Honda Civic
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.