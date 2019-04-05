В 2019 году на очистных в Заречье начнется строительство цеха механического обезвоживания осадка

Фото Дмитрия Дзюбина

Сегодня, 5 апреля, в городской администрации обсудили строительство цеха механического обезвоживания осадка.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что проблема неприятного запаха от городских очистных сооружений существует уже давно. От жителей поступает немало вопросов о том, когда эта проблема будет решена.

Работа по решению этой проблемы начата еще много лет назад. Так, в 2015 году построили газовую свечу, которая позволила утилизировать до 7% выделяющегося на очистных сооружениях газа метана путем его сжигания.

В 2018 году были обустроены купола системы приточно-вытяжной вентиляции. Эту работу провели в рамках поручения губернатора Алексея Дюмина. Проект обошелся в 16,5 миллионов рублей. Он помог снизить объем выделяемых веществ с неприятным запахом еще на 10-15%.

Существенно решить проблему поможет строительство цеха механического обезвоживания осадка. Начало работ запланировано на лето 2019 года, а завершение – до конца 2020 года.

Заместитель главы администрации Тулы - начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин:

– Строительство цеха будет вестись на территории существующих очистных сооружений в Зареченском округе. Земельный участок на данный момент сформирован, поставлен на кадастровый учет и предоставлен в бессрочное пользование УКСу города, который является заказчиком проведения работ. Контракт на строительство заключен с АО «My project».

Компания, которая будет заниматься строительством цеха, работает в этой сфере уже около 30 лет. Занимается реконструкцией очистных сооружений по всей России и в странах СНГ. За плечами компании реконструкция более 750 подобных объектов.

На данный момент проект цеха готов и передан в управление государственной экспертизы для получения достоверности сметной стоимости. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ оценивается в 300 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта на очистных в Заречье появится цех для по обезвоживания и обеззараживания осадков, которые образуются в ходе очистки сточных канализационных вод.

– Это сложная система сооружений: насосных станций, фильтр-прессов, илоуплотнителей, – рассказали представители подрядчика. – Итогом работы цеха станет уменьшение объема илового осадка в 15-20 раз. Сейчас он, не проходя стадию обезвоживания, отправляется на иловые карты. Их площадь на сегодня составляет около 37 гектаров. Эти иловые карты и являются основным источником неприятного запаха. Со строительством цеха обезвоживания осадка площадь иловых карт сократится в минимум в 2 раза.

Евгений Авилов отметил, что на высвобожденных территориях, а это около 20 гектаров, в будущем возможна посадка зеленых насаждений, которые дополнительно улучшат экологическую обстановку в городе.

- Мы рассчитываем, что реализация этого проекта у нас займет два года. Это необходимо городу, это один из самых острых вопросов, который волнует жителей. Задача для администрации стоит четкая – начать строительство цеха в этом году, закончить в следующем, - подчеркнул глава городской администрации.

В ходе совещания заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин рассказал, что в перспективе стоит задача полной реконструкции городских очистных сооружений. Цена вопроса – 1,7 миллиарда рублей. Это станет возможным, если Тула попадет в инвестиционную программу Нового банка развития БРИКС.

Областной центр вошел в число четырех муниципальных образований по стране, которые были отобраны для участия в этой программе. Победитель будет известен позже. Если им окажется Тула, то полностью реконструировать городские очистные сооружения планируют в 2024 году.