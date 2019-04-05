Фото Дмитрия Дзюбина
На улице Рязанской столкнулись автобус и Honda Civic
Участники ДТП заняли две полосы, пробка растянулась на полтора километра.
Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Рязанской, неподалеку от поворота на Новомосковское шоссе столкнулись рейсовый автобус и Honda Civic.
Судя по всему, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем легковушки. Транспортные средства получили незначительные повреждения, информации о пострадавших не поступало.
Участники ДТП заняли две полосы движения, из-за этого образовалась полуторакилометровая пробка, которая тянется от Городского переулка.
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