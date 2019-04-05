На улице Рязанской столкнулись автобус и Honda Civic

Фото Дмитрия Дзюбина

Участники ДТП заняли две полосы, пробка растянулась на полтора километра.

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Рязанской, неподалеку от поворота на Новомосковское шоссе столкнулись рейсовый автобус и Honda Civic.

Судя по всему, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем легковушки. Транспортные средства получили незначительные повреждения, информации о пострадавших не поступало.

Участники ДТП заняли две полосы движения, из-за этого образовалась полуторакилометровая пробка, которая тянется от Городского переулка.