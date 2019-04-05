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На улице Рязанской столкнулись автобус и Honda Civic
Фото Дмитрия Дзюбина

На улице Рязанской столкнулись автобус и Honda Civic

Участники ДТП заняли две полосы, пробка растянулась на полтора километра.

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Рязанской, неподалеку от поворота на Новомосковское шоссе столкнулись рейсовый автобус и Honda Civic.

Судя по всему, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем легковушки. Транспортные средства получили незначительные повреждения, информации о пострадавших не поступало.

Участники ДТП заняли две полосы движения, из-за этого образовалась полуторакилометровая пробка, которая тянется от Городского переулка.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 0
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Место
Тулаулица Рязанская

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