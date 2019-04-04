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Все на субботник: где тулякам получить инвентарь для уборки города
Фото из архива MySlo

Все на субботник: где тулякам получить инвентарь для уборки города

Первый в этом году субботник пройдёт 13 апреля, с 9 до 13 часов, во всех районах города.

Во вторую субботу апреля в Туле пройдет первый в этом году субботник. В нём примут участие туляки, сотрудники правительства Тульской области, Тульской городской Думы, администрации города, коллективы предприятий и общественники.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, в районных администрациях будет организована выдача инвентаря. Получить подробную информацию можно по телефонам:

  • в Центральном округе: 31-28-47,
  • в Привокзальном округе: 21-92-89,
  • в Советском округе: 30-17-11,
  • в Пролетарском округе: 41-02-51,
  • в Зареченском округе: 47-66-15.

Субботник пройдет на Пролетарской набережной, Набережной Дрейера, в Баташевском саду, в Рогожинском парке, в сквере «Левша» в Горелках, в сквере у мемориала участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в историческом центре и на улицах города.

Запланированы работы по уборке газонов от мусора, веток, удалению рекламы, наведению санитарного порядка, подметанию тротуаров, удалению дикой поросли, окраске ограждений, вырубке сухостоя, покраске бордюров и другие виды работ.

На территориях, где планируются массовые работы, будут организованы развлекательная программа и угощение.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 −3
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