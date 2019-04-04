Как устроен автобусный парк «Тулгорэлектротранса»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

4 апреля тульские журналисты посетили автобусный парк МКП «Тулгорэлектротранс», расположенный на Новомосковском шоссе. О том, как проходит рабочий день водителей автобусов, представителям СМИ рассказал директор предприятия Алексей Марушкин.

- Ежедневно мы выпускаем на линию порядка 115 единиц техники. У нас сейчас работают 230 водителей. Штат пока полностью не укомплектован — для этого нужно 295 человек.

Мы постоянно проводим мероприятия по улучшению работы автобусного парка. На данный момент введена возможность безналичной оплаты проезда: во всех троллейбусах, трамваях и автобусах можно расплатиться картой. Также мы стараемся улучшить качество обслуживания, в том числе, это зависит от правильного планирования движение транспорта.

По словам Алексея Марушкина, обновление автобусного парка должно быть регулярным, но по мере износа подвижного состава — раз в семь лет. На данный момент на тульских дорогах эксплуатируется техника 2012 и 2014 годов выпуска.

Перед рейсом каждый водитель должен получить путевой лист в диспетчерской, в котором будет указана вся информация о маршруте: номер, время работы, смена.

В «Тулгорэлектротрансе» работают три диспетчера. С помощью системы навигации ГЛОНАСС они видят, как движется автобус, стоит ли в пробке, опаздывает ли.

Елена Степанова работает диспетчером уже 29 лет. Говорит, за это время очень многое поменялось в работе.

- Система полностью изменилась. Раньше мы использовали навигацию GPRS, сейчас — ГЛОНАСС. Благодаря этому мы более точно и качественно видим карту движения маршрута. Можем определить, где пробка на дороге, опаздывает ли автобус. Бывает для того, чтобы водитель мог вернуться в свое расписание, мы можем пустить автобус по укороченному маршруту.

Перед выходом на рейс и по окончанию работы водитель должен посетить медкабинет. У него в обязательном порядке проверяют давление, пульс, температуру, тестируют на алкоголь.

Если алкотестер показывает алкоголь в крови, водителя проверят второй раз — на контрольном приборе.

Все данные о медосмотре вносятся в журнал. Если мужчина нездоров, к работе его не допускают.

После посещения медика водитель направляется в экипировочную, где ему выдают трафареты, видеорегистратор.

Только после этих процедур, работник отправляется на стоянку к автобусу. Водитель производит визуальный технический осмотр транспортного средства. Проверяет жидкости (охлаждающую, масло в двигателе), электрооборудование и др. Затем подключается с проверкой механик.

Если автобус исправный, водитель отправляется в рейс.

По словам Алексея Марушкина, при завершении каждого рейса на конечной остановке водитель высаживает пассажиров, осматривает салон на наличие посторонних предметов. Бывает, что забывчивые люди оставляют пакеты, коробки. Если предметы вызывают подозрение, водитель сообщает диспетчеру, на место вызывается наряд полиции. Если эти вещи не представляют угрозы, они изымаются, составляется протокол. Их передают в диспетчерскую.

После рабочей смены водитель возвращается в гараж. Транспортное средство снова осматривается механиком. Если появились какие-то поломки, автобус оставляют на ремонт на ночь. Вообще, ремзона работает в круглосуточном режиме.

Если с автобусом всё в порядке, водитель отправляется на мойку, где транспортное средство чистится в автоматическом режиме снаружи и в ручном — внутри.

Заместитель главы администрации города - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин рассказал журналистам:

Алексей Крыгин - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу перед администрацией города улучшить качество услуг, которые предоставляет «Тулгорэлектротранс». Например, чтобы было как можно больше транспортных средств на линии, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, не ощущали транспортной проблемы. Острая нехватка водителей не давала нам в полном объеме выполнять утвержденное расписание. С 1 апреля зарплата водителей увеличилась примерно на 35% - стала порядка 41 тысячи рублей. Для этого мы изыскали дополнительное финансирование.

По словам Алексея Крыгина, такая мера поможет привлечь на предприятие новых водителей.

- Мы понимаем, что эта работа достаточно трудна — это требует определенной самоотдачи, внимания, спокойствия. Понимаем, что данный труд должен достойно оплачиваться. Также в дальнейшем предусмотрено повышение зарплаты кондукторам и слесарям.

В «Тулгорэлектротрансе» есть возможность обучения водителей троллейбусов, автобусов и трамваев. Во время этого человеку выплачивается стипендия.

Как только на предприятии появится больше водителей в штате, соответственно увеличится количество единиц транспорта на маршруте.

- Наша задача — выполнять не только в полном объеме существующее расписание, но и наращивать его, увеличивать объемы. Особенно мы видим проблемы в с перевозкой в вечерние часы. Именно на это поступает больше всего нареканий от жителей. Сейчас в плановом режиме после 19.00 работает порядка 35 автобусов. Мы планируем увеличить это число планомерно до 85, — рассказал Алексей Крыгин.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству отметил, что в ближайшем будущем в автобусах, троллейбусах и трамваях появится бесплатный вай-фай. Интернет проведут в 300 единицах транспортных средств к середине лета 2019 года.

Олег Гуськов работает водителем более 30 лет. Начинал свою карьеру на длинных икарусах.

- Когда я начинал работать, водители делали практически всё вручную: и ремонт, и мойку… Сейчас автобусы полностью обслуживают слесари, мойщики. Предприятие после работы развозит нас по домам.

Считаю, что для улучшения работы транспорта в городе нужен контроль за движением и среди частников: чтобы водители друг другу не мешали, а работали вместе. Мы работаем для людей. Наша задача — безопасно провести пассажиров.

Кстати, в 2018 году на тульских дорогах тестировали электробус. По словам Алексея Марушкина, такой вид транспорта показал себя с положительной стороны.

- Но, на наш взгляд, есть ряд недоработок. Как только они будут устранены, рассмотрим возможность приобретения электробусов.