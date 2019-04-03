Когда закончится ремонт тротуара в Денисовском переулке в Туле?

фото Юлии Александровой.

Ремонт и расширение тротуаров в Денисовском переулке началось еще в ноябре 2018 года. Подрядчиком выступило ООО «АТК», с фирмой был заключен контракт на 8 862 764,69 рубля. За эту сумму подрядная организация должна была отремонтировать тротуар на 12 участках улиц города и завершить работы до 21 декабря.

В перечне улиц, которые подлежали ремонту, значился и Денисовский переулок. Работы на нем начались: сняли асфальт, установили новые бордюры, дорогу отсыпали щебенкой. Но потом что-то пошло не так: асфальта здесь нет до сих пор.

Эта улица никогда не была удобной для пешеходов, а обустройство тротуара должно было решить проблему и сделать передвижение по ней безопасным. Но на данный момент люди продолжают ходить по проезжей части, мешая движению автомобилей и подвергая себя опасности. Это и стало поводом для обращения водителей в редакцию Myslo.

В пресс-службе администрации Тулы нам подтвердили, что подрядчик полностью не выполнил взятые на себя обязательства. Правда, и деньги получил только за выполненный объем работ.

Асфальтовое покрытие на тротуаре в Денисовском переулке все же появится: в ближайшее время власти объявят аукцион, по итогам которого выберут нового подрядчика.